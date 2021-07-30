Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Галибаренко Наталью главой миссии Украины при НАТО.

Соответствующий указ № 334/2021 от 30 июля опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО», — говорится в документе.

Как сообщалось, 20 июля 2020г. президент Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и назначил на эту должность Вадима Пристайко.

Галибаренко 25 сентября 2015 года указом президента Украины была назначена послом Украины в Великобритании, постоянным представителем при Международной морской организации (англ. International Maritime Organization, IMO) по совместительству.