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Медведчук заявил в суде, что сторона обвинения за 5 месяцев так и не смогла собрать доказательств его вины

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Медведчук заявил в суде, что сторона обвинения за 5 месяцев так и не смогла собрать доказательств его вины

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, выступая на заседании Киевского апелляционного суда, рассматривающего апелляцию на решение Печерского районного суда города Киева о продлении ему домашнего ареста, заявил, что фактически за 5 месяцев сторона обвинения так и не смогла собрать доказательств его вины, в то время как защита собрала массу доказательств необоснованности выдвинутого подозрения и предъявляемых обвинений.

Как отметил Виктор Медведчук, избрание меры пресечения непосредственно связано со статьями Уголовного кодекса Украины, предусматривающими ответственность за те или иные преступления, особенно за особо тяжкие преступления. Поэтому требование уголовного процессуального законодательства относительно обоснованности подозрения является непосредственным и обязательным к исполнению как органами следствия, прокуратуры, так и судом.

«Я считаю, что следственным судьей Печерского района было допущено именно игнорирование аргументов и доводов защиты относительно обоснованности подозрения, которое легло в основу принятия решения о возможном продлении меры пресечения. Тем более что громкие ссылки на такие статьи Уголовного кодекса, на мой взгляд, как человека, который разбирается в вопросах юриспруденции, являются не чем иным, как тем, что влечет пустоту в плане приведения аргументов и доводов, которые подчеркивают и подтверждают обоснованность подозрений», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Политик отметил, что это напрямую влияет на признаки тех преступлений, которые вменяются ему в вину, а также на допустимость доказательств в соответствии с нормами Конституции и действующего уголовного процессуального законодательства.

«Производство в отношении меня и моего коллеги, народного депутата Тараса Козака было начато 11 марта. В течение почти 5 месяцев органами следствия и прокуратуры в материалах подозрения, а также в материалах ходатайства о продлении меры пресечения, по моему твердому убеждению, не приведены надлежащие, допустимые доказательства, подтверждающие основания как для обвинений, так и для принятия решения о мере пресечения», — констатировал лидер ОПЗЖ.

Также он обратил внимание на то, что за этот период его адвокаты собрали ряд аргументов и доводов, которые полностью опровергают инкриминируемые политику обвинения. И несмотря на то, что согласно украинскому законодательству обвиняемый не должен доказывать свою невиновность, Медведчук озвучил суду те аргументы, которые, на его взгляд, имеют существенное значение для рассмотрения апелляции.

«Протокол от 9 апреля 2021 года, который был составлен по материалам, предоставленным Департаментом внутренней разведки СБУ в отношении так называемых телефонных разговоров, и записи, которые имели место в 2014‒2016 годах. Эти материалы и разговоры, которые привлечены этим протоколом, вызывают ряд вопросов, ответы на которые полностью отсутствуют в материалах дела. А именно — вопрос возникает относительно того, где были эти записи, если они действительно проводились Департаментом внутренней разведки СБУ в порядке контрразведывательной деятельности, все эти шесть лет. Второе: если в этих разговорах были признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, то почему за шесть лет не была дана правовая оценка этим разговорам и той информации, которая звучала в так называемых телефонных разговорах? И третье: где оригиналы этих записей и где находится оригинал записывающего устройства? Четвертое: кто, когда, где, на основании чего давал разрешение на проведение оперативно-розыскных негласных действий по записи этих телефонных разговоров? На все эти вопросы полностью отсутствуют ответы в материалах дела и в материалах подозрения», — констатировал Виктор Медведчук.

Также председатель Политсовета ОПЗЖ отметил, что протокол, где приводятся данные по этим разговорам, был составлен следователями СБУ, а значит, неуполномоченными лицами.

«С начала уголовного производства от 11 марта до 26 апреля следственные действия (в данном случае протокол и смысл, зафиксированный этим протоколом) проводились неполномочными должностными лицами и неполномочным органом, что напрямую запрещается частью 4 статьи 216 УПК Украины, а также частью 5 статьи 36, где прямо указано, что расследование по отношению к народным депутатам Украины может проводиться исключительно органами ГБР и НАБУ, и никаким другим следственным органом», — заявил Медведчук в суде.

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Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение. Ее рассмотрение должно было состояться 20 июля в Киевском апелляционном суде, но заседание было перенесено из-за того, что коллегия судей получила материалы дела только утром накануне заседания и не успела ознакомиться с ними.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, опровергающие обвинения прокуратуры и доказывающие незаконность применения к нему домашнего ареста.

Виктор Медведчук
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