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Медведчук заявил, что дело против него сфальсифицировала СБУ по команде Зеленского

Алексей Куракин
Алексей Куракин
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Медведчук заявил, что дело против него сфальсифицировала СБУ по команде Зеленского

Медведчук дал брифинг во дворе Печерского суда, где сегодня рассматривают апелляцию на решение о домашнем аресте для главы политсовета ОПЗЖ.

Основные позиции из выступления лидера оппозиции:

Заканчивается пятый месяц расследования дела, которое было зарегистрировано 11 марта 2021 года. В течение пяти месяцев следствие так и не предоставило никаких доказательств виновности Медведчука или народного депутата Тараса Козака.

В свою очередь, защита предоставила достаточно доказательств, опровергающих все обвинения против лидера оппозиции.

«Сегодня, с учетом того, что фактически заканчивается пятый месяц расследования дела, которое было зарегистрировано 11 марта текущего года, в течение этих пяти месяцев следствие не предоставило доказательств, которые бы подтверждали виновность мою или виновность моего коллеги, народного депутата Тараса Козака. А защита, в свою очередь, предоставила достаточно доказательств, опровергающих все аргументы, которые были приведены и в материалах подозрения, и в материалах ходатайства о продлении меры пресечения».

Медведчук назвал решение о домашнем аресте незаконным, без наличия оснований и законных обстоятельств.

Медведчук прямо заявил, что дело против него сфальсифицировано СБУ по команде президента Зеленского.

«Сегодня, по истечении пяти месяцев расследования, я могу твердо утверждать, что данное уголовное дело было сфабриковано Службой безопасности Украины в развитие тех указаний, которые они получили от господина Зеленского, президента Украины и его команды. И эта команда была дана еще в 19-м году, когда начались незаконные действия в отношении членов нашей фракции, партии в целом, меня и многих моих коллег в виде незаконных оперативно-розыскных действий, о чем неоднократно сообщалось в средствах массовой информации».

Негласные следственные действия (т.е. слежка, прослушка и т.д. — Автор), которые проводила СБУ, являются незаконными, потому что досудебное расследование начали только в марте 2021 года. Поэтому все эти записи разговоров, ксерокопии и т.д. за 2014-2016 годы со старта не могут считаться доказательствами. Да и участие СБУ в деле является незаконным, потому что по законам Украины расследование в отношении народных депутатов должно проводить Государственное бюро расследований.

Настоящая цель уголовного дела против Медведчука — закрыть рот всем, кто против политики Зеленского и «зеленых», нанести удар в отношении лидера оппозиции и других оппозиционных политиков. В материалах подозрения так и указано — «Медведчук не согласен с курсом президента». Так в нас уже 52 % украинцев говорят социологам, что не доверяют Зеленскому, что можно расшифровать как несогласие с той политикой, которую проводят «зеленые». Так, может, всех в концлагеря?

«Все это сделано с одной целью. Эта цель стратегическая. Это цель, которая была предназначена властью по отношению ко мне, к моему коллеге, точно так же как по отношению ко всей партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ — это нанести удар в отношении оппозиционных политиков».

В завершение Медведчук уверенно заявил, что у Зеленского и компании все равно ничего не получится.

«Я уверен, что у них с этим ничего не получится. Потому что фальсификация все равно станет явной, если не в сегодняшнем судебном заседании, то в последующем. Потому что есть достаточно данных для того чтобы вскрыть все эти фальсификации, все нарушения, все незаконные и преступные действия власти».

Действительно, каждое судебное заседание помогает разоблачить фальсификации. Мы видим, как прокурорские не могут привести ни единого доказательства и повторяют одно и то же, как заезженную пластинку. И даже если у кого-то и были сомнения, то сейчас они убеждается, что обвинения против Медведчука являются несправедливыми. Значит, это уголовное дело не имеет никакого отношения к правосудию. Это политические репрессии под видом уголовного дела.

Виктор Медведчук
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Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Медведчук заявил, что дело против него сфальсифицировала СБУ по команде Зеленского

Настоящая цель уголовного дела против Медведчука - закрыть рот всем, кто против политики Зеленского и «зеленых», нанести удар в отношении лидера оппозиции и других оппозиционных политиков.
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