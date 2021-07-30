Австрийская Stork International GmbH заявляет о попытках устранения крупных азиатских трейдеров с украинского рынка титанового сырья

В последнее время мы наблюдаем новые и абсолютно безосновательные попытки дискредитации нашей компании в украинских СМИ. Такие нападки мы связываем с попытками устранить с украинского рынка крупных трейдеров, представляющих интересы азиатских потребителей продукции украинского ГМК, а также сделать сырьевой экспорт из Украины менее прозрачным и независимым от коррупции — заявляет австрийская Stork International GmbH.

По словам официальных представителей компании, любые обвинения в наш адрес по поводу занижения цены контрактов, работы на российский ОПК и теневых поставок титанового сырья в Крым — не соответствуют действительности и не выдерживают ни малейшей критики.

Во-первых, компания Stork International GmbH входит в австрийскую группу компаний «Stork Holding GmbH», существующую уже около 30 лет и являющуюся крупнейшим в мире производителем лигатуры для титановой отрасли. Также наша группа является одним из лидеров в производстве специальных сплавов и ферросплавов, торговле минеральным сырьем, химической продукцией, титановыми сплавами, металлургическим горным и энергетическим оборудованием. Наш авторитет и позиции на мировом рынке — несовместимы с любыми видами рискованной и непрозрачной деятельности.

Во-вторых, с крупными украинскими индустриальными предприятиями, такими как «Иршанский ГМК», «Вольногорский ГОК», «Запорожский ТМК» и др., Stork International GmbH сотрудничает уже свыше 20 лет, что свидетельствует о нашей добропорядочности и надежности в качестве партнеров. Любые инсинуации по поводу нерыночных цен наших контрактов являются беспочвенными, носят дилетантский характер и не подкреплены никакими содержательными аргументами.

В-третьих, как уже неоднократно заявлялось нами ранее — мы не поставляем продукцию на территорию Крыма, не работаем в ОПК России, не являемся фигурантами санкционных и антикоррупционных расследований, к нашей компании нет претензий со стороны украинских или иностранных правоохранительных и судебных органов. Все наши поставки абсолютно легальны и прозрачны, а странами назначения наших грузов являются Китай, Индия и Япония, что легко отследить по номерам грузов на сайтах компаний-перевозчиков. Для этого достаточно указать номер контейнера или коносамента онлайн в поиске по конкретной контейнерной линии и получить подробную информацию о местоположении и порте выгрузки с датами.

В-четвертых, эксплуатируемый в отдельных недобросовестных украинских СМИ тезис о том, что титаносодержащее сырье может поставляться из Украины в Крым и РФ «через трейдеров в Китае» — не нуждается в дополнительных комментариях, поскольку является демонстрацией вопиющей некомпетентности в вопросах экономики и географии со стороны авторов подобных материалов.

В-пятых, единственное что вызывает наше реальное беспокойство, так это то, что при фабриковании подобных информационных «сенсаций», тенденциозно и выборочно используется информация и копии документов хозяйственно-экономической деятельности предприятий, которые являются конфиденциальными и доступ к которым имеют сотрудники украинских правоохранительных органов. Такая позиция отдельных представителей правоохранительных институций дискредитирует Украину и противоречит антикоррупционному курсу нынешней украинской власти.

Компания Stork International GmbH считает, что экономическая стратегия Президента Украины Владимира Зеленского и экспортная программа нового менеджмента ОГХК, основанные на укреплении экономических связей между Украиной и странами Азии, являются стратегически выгодными и экономически безальтернативными. Мы приветствуем шаги украинской власти в этом направлении и готовы приложить максимум усилий для укрепления новых направлений украинской промышленной кооперации — говорится в заявлении.