Суд оставил Медведчука под домашним арестом

Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на избранную ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и не удовлетворил ее.
Соответствующее постановление объявила судья.
Решение объявят 3 августа 2021 в 10 часов. С тех пор оно вступит в силу.
Напомним, что Печерский районный суд Киева 9 июля продлил Медведчуку на два месяца — до 7 сентября — срок домашнего ареста. Сам политик заявил, что такое решение основано на нарушении закона. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали постановление результатом давления на суд. 15 июля стало известно, что защита политика подала апелляцию на решение суда.
Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме Медведчука и в офисе партии. Позже ему предъявили обвинения по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Медведчук назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными.
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