Зеленский поставил задачу не повышать стоимость э/э для уязвимых слоев населения

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу не допустить повышения тарифов на электроэнергию для уязвимых слоев населения, и такое решение было принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Президент ставит задачу — ни в коем случае не должны быть повышены тарифы для уязвимых слоев населения. И мы это обязательно должны сделать. Такое решение на заседании СНБО принято», — сказал он на брифинге по результатам выездного заседания СНБО в Краматорске в пятницу.
По его словам, власть никому не позволит манипулировать тарифами.
Как сообщалось, введение новых тарифов, изначально предполагавшееся 1 августа, по решению правительства перенесено на месяц, до 1 сентября. Предусматривалось разделение потребителей на несколько категорий в зависимости от объемов потребления. Самым низким, меньше нынешнего 1,68 грн/кВт-ч, планировался тариф для потребления в 100 кВ-ч в месяц, самым высоким до 3,4 грн/кВт-ч для потребления от 500 кВт-ч.
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