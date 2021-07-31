В Украине снова более 900 новых случаев заболевания Сovid-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 916 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 510 человек, 15 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 30 июля 2021 в Украине зафиксировано 916 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 61, медработников — 43). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 486 человек, летальных случаев — 15, выздоровели — 510 человек», — сообщил Минздрав Украины в Телеграм.
Днем ранее, 30 июля сообщалось о 962 новых случаях инфицирования коронавирусом, 29 июля за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания Covid-19, 28 июля сообщалось о 717 новых подтвержденных случаях болезни, 27 июля за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 252 785 человек, выздоровели 2 186 863 человек, летальных случаев — 52 945.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.
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