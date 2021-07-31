В Украине в ближайшие дни будет жарко, местами грозы

В ближайшие сутки в Украине сохранится жаркая погода, сообщает Укргидрометцентр.
В западных, Житомирской, Винницкой, днём также в Киевской и Черниговской областях местами кратковременные дожди, грозы, днём местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на юге страны до 23°; днём в западных и северных областях 26-31°, на остальной территории 30-35°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 20-25°.
В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 18-20°, днём около 30°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 августа самая высокая температура воздуха днём была 35,9 в 1936г., самая низкая ночью 9,7 в 1889г.
В понедельник, 2 августа, в западных, днём также в северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°, днём в западной части 22-27°, в северных областях 25-30°, на остальной территории 30-35°, на востоке до 37°.
В Киеве в ночь на понедельник без осадков, днём кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 17-19°, днём 27-29°.
31 июля на 8 часов температура воды была в Чёрном и Азовском морях 23-28°, в Днепре, в пределах Киева, 25°.
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