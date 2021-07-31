В июле в РФ умерло от коронавируса рекордное количество людей

Число умерших из-за коронавируса в России в июле почти вдвое превысило показатель предыдущего месяца и стало максимальным за всю эпидемию, следует из данных местного оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
С 1 по 31 июля штаб сообщил о 23 349 летальных исходах против 13 713 в июне. Предыдущий максимум — 17 124 смерти — был зафиксирован там по итогам декабря прошлого года.
При этом эти данные являются неполными, поскольку штаб учитывает только те случаи, когда коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.
В июле штаб сообщил о 751 274 новых случаях заражения против 442 682 месяцем ранее (прирост на 69,7%). Для России это второй показатель после декабря, когда в этой стране выявили 863 643 заболевших.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, по итогам июля возросло более чем на 30% и достигло 498 691 — максимума с конца января.
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