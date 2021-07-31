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В Японии четвертый день подряд фиксируют антирекорд по COVID-19

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В Японии четвертый день подряд фиксируют антирекорд по COVID-19

Власти Японии, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, подтвердили за прошедшие сутки 12 342 случая заражения коронавирусом, что стало очередным антирекордом. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

В среду было зарегистрировано 9 576 случаев заражения, в четверг — 10 699, в пятницу — 10 743.

В субботу суточный антирекорд числа инфицированных был также обновлен в Токио — 4 058. До этого максимум в японской столице был зафиксирован в четверг — 3 865 случаев.

Правительство Японии объясняет ухудшение эпидемической обстановки распространением дельта-штамма. Между тем власти указывают на преобладающее число молодежи среди инфицированных, связывая это с активным проведением вакцинации пожилого населения. Кроме того, кабмин не признает возможной связи токийской Олимпиады с ростом числа зараженных. Так, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 30 июля сообщил журналистам, что не считает Игры источником распространения инфекции, поскольку, по его словам, организаторы приняли тщательные меры по недопущению пересечения прибывших в страну иностранцев с местными жителями.

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В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.

Япония, коронавирус
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