В Украине менее 500 новых случаев заболевания Сovid-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 484 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 131 человек, 6 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 1 августа 2021 в Украине зафиксировано 484 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 16, медработников — 7). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 473 человека, летальных случаев — 6, выздоровели — 131 человек», — сообщил Минздрав Украины в фейсбуке.
Днем ранее, 31 июля за сутки зафиксировано 916 новых случаев заболевания Сovid-19, 30 июля сообщалось о 962 новых случаях инфицирования коронавирусом, 29 июля за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания Covid-19, 28 июля сообщалось о 717 новых подтвержденных случаях болезни.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 253 269 человек, выздоровели 2 186 994 человек, летальных случаев — 52 951.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.
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