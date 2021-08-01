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В Британии готовятся проводить вакцинацию от COVID-19 «долгие годы»

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В Британии готовятся проводить вакцинацию от COVID-19 «долгие годы»

Прививочные кампании от коронавируса будут продолжаться еще несколько лет. Об этом говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

Эксперты пришли к выводу, что защита, которую сейчас обеспечивают вакцины от COVID-19, с большой долей вероятности будет ослабевать со временем. Это потребует ревакцинации населения.

«Весьма вероятно, что вызванный вакциной иммунитет к инфекции SARS-CoV-2 и потенциально тяжелому течению заболевания со временем ослабнет. Поэтому вполне вероятно, что прививочные кампании будут проводиться в течение многих лет», — говорится в документе.

Авторы доклада отмечают, что пока что не знают, как часто нужно будет повторно прививаться от коронавируса. Британские вирусологи и эпидемиологи сообщили, что вакцина, скорее всего, даже по прошествии времени будет хорошо защищать граждан от тяжелых форм COVID-19. Снизиться именно эффективность против заражений и легкого течения болезни.

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Кроме того, британские ученые не исключают, что в будущем могут появиться мутации коронавируса, по показателям смертности схожие с вирусами атипичной пневмонии — 35%.

Великобритания, вакцинация
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