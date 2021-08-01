За субботу в Украине сделали почти 70 тысяч прививок от коронавируса

В течение суток 31 июля от коронавируса в Украине привили 68 499 украинцев, при этом первую прививку получили 45 597 человек, полностью завершили иммунизацию — 22 902.
«68 499 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 31 июля 2021. Одну дозу получили 45 597 человек, полностью иммунизированы — 22 902 человека», — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в субботу.
Отмечается, что в течение суток работали 420 мобильных бригад, 965 пунктов прививки, 319 центров вакцинации.
«С начала прививочной кампании привито 3571447 человек, из них получили одну дозу — 3571445 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 2023258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5594703 прививки», — отметили в Минздраве.
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