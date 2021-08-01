В Турции максимум заболевших COVID-19 за три месяца

За прошедшие сутки в Турции выявили 22 332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения страны.
Это максимальное суточное число заболевших коронавирусом в стране с 6 мая 2021 года, когда выявили 22 338 новых заболевших.
Всего 31 июля в Турции провели более 259 тыс. тестов. За прошедшие сутки скончались 79 человек. Еще 5107 человек выздоровели.
С 1 июля власти Турции постепенно снижают введенные в стране ограничения. В частности, в стране отменили комендантский час. В конце июня Турция открыла авиасообщение с некоторыми странами.
Однако в связи с продолжающемся ростом количества новых заболевших власти страны могут пойти на новые ограничения авиаперелетов. Об этом 19 июля заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
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