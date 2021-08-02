«Укрзализныця» сообщила о задержке десятка поездов

АО «Укрзализныця» сообщает о задержке ряда поездов из-за погодных условий и поломки локомотива в грузовом поезде.

Как сообщила компания на своей Facebook-странице в понедельник, в частности, из-за погодных условий на Западной Украине (обрыв контактной сети) с опоздаем идут такие поезда: № 244 Рахов — Киев (задержка — 2 ч. 50 мин.), № 44 Ивано-Франковск — Чернигов (2 ч. 50 мин.), № 8 Черновцы — Киев (2 ч. 40 мин.), № 34 Солотвино — Киев (2 ч. 20 мин.), № 11 Львов — Одесса (2 ч. 20 мин.), № 50 Трускавец — Киев (1 ч.), № 81 Ужгород — Киев (50 мин.), № 358 Рахов — Киев (50 мин.), № 25 Ужгород — Одесса (40 мин.).

На участке Вольнянск-Славгород из-за поломки локомотива в грузовом поезде задерживаются поезда: № 81 Харьков — Новоалексеевка (2 ч. 40 мин.), № 9 Киев — Мариуполь (1 ч. 20 мин.).

Кроме того, задерживается из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии беспересадочный вагон Вена — Киев (5 ч. 10 мин.).