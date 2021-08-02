Китай усиливает карантин из-за штамма «Дельта»

Правительство Китая усиливает карантин в ряде городов, в частности в Пекине, на фоне роста случаев коронавируса из-за штамма «Дельта».

Об этом сообщает France24.

Как отмечается, в понедельник Китай сообщил о 55 новых локальных случаях заражения COVID-19, поскольку вспышка болезни из-за штамма «Дельта» охватила свыше 20 городов и более десятка провинций.

Органы местного самоуправления в крупных городах, включая Пекин, протестировали на COVID-19 миллионы жителей.

Согласно официальному заявлению, руководство центрального города Чжучжоу в провинции Хунань в понедельник приказало более 1,2 миллиона жителей оставаться дома под строгим карантином в течение последующих трех дней.

По данным Синьхуа, с воскресенья в районе Юндин в Чжанцзяцзе, который является популярным туристическим направлением, закрыты все жилые микрорайоны в городской части, где проживает 1,5 млн человек.

В связи с последней вспышкой коронавируса власти города требует от всех туристов сдать три теста на нуклеиновые кислоты коронавируса нового типа перед тем, как покинуть город. В последние дни несколько китайских городов сообщили о резком росте заболеваемости COVID-19. Некоторые из этих случаев были связаны с поездками в Чжанцзяцзе.

Между тем Пекин запретил туристам въезд в столицу. Только путешественники при наличии отрицательного теста амплификации нуклеиновой кислоты могут попасть в город.

В воскресенье власти города призвали жителей не выезжать из Пекина без необходимости.

По данным Worldometer, в Китае с начала пандемии коронавируса зафиксировали более 93 тысяч случаев COVID-19, из них свыше 4,6 тыс. летальных, выздоровели 87,3 тыс. больных.