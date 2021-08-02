Войти
Трамп представит новые доказательства нарушений на выборах
резонанс
Трамп представит новые доказательства нарушений на выборах
Цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без изменений
решение
Цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без изменений

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Медведчук на суде заявлял о полном отсутствии доказательств его вины

531
Медведчук на суде заявлял о полном отсутствии доказательств его вины

В пятницу, 30 июля, в киевском апелляционной суде прошло заседание суда по делу народного депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом сообщает «Страна».

В ходе заседания выступил Виктор Медведчук и один из пяти его адвокатов.

Медведчук заявил, что за пять месяцев судебного процесса стороной обвинения не было предоставлено ни одного доказательства его вины, а дело сфабриковано Службой безопасности Украины.

«Дело в отношении меня и моего соратника Тараса Козака использую как инструмент давления на оппозицию. Я и мои адвокаты считаем, что материалы подозрения необоснованные и носят исключительно политический характер.

Аудиозаписи телефонных разговоров, которые мне вменяют были сделаны шесть лет назад, как утверждает следствие, почему за шесть лет этим записям не была дана юридическая оценка. Где оригиналы этих записей, где устройство которым якобы записывали мои телефонные разговоры», — заявляет Медведчук.

Политик уверен, что данное уголовное дело, это политические репрессии против представителя партии, выступающей против курса действующей власти.

Адвокаты Виктора Владимировича просили суд отменить меру пресечения отмечая, что подозрение вручено Медведчуку незаконно.

Также защита считает, что мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста нарушает право Медведчука выполнять свои депутатские обязанности.

«Применение к Виктору Медведчуку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста не даёт ему возможности выполнять свои обязательства народного депутата, которыми его наделили украинские избиратели», — заявил адвокат Евгений Скидан.

По словам защиты, расследование которое проводила СБУ является незаконным, поскольку Медведчуком, как народным депутатом, должно было заниматься ГБР, что предусмотрено законом.

«Экспертизы и доказательства предоставленные СБУ являются незаконными и не могут рассматриваться в данном судебном заседание»,- добавил адвокат.

Напомним, на заседании 30 июля суд рассматривал жалобу адвокатов нардепа Виктора Медведчука на продление ему меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября. В результате суд оставил Медведчука под домашним арестом.

Виктор Медведчук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 2 августа 2021
Воскресенье, 1 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Медведчук заявил, что дело против него сфальсифицировала СБУ по команде Зеленского

Настоящая цель уголовного дела против Медведчука - закрыть рот всем, кто против политики Зеленского и «зеленых», нанести удар в отношении лидера оппозиции и других оппозиционных политиков.
Сергей Годный
Сергей Годный
политолог

«Слепила из того, что было»: адвокаты рассказали о нарушениях по делу Медведчука

Если тезисно, то суд ведет себя предвзято, и в процессе, и в действиях следователей СБУ есть масса нарушений, но судья Сергей Вовк никак на них не реагирует.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016