В странах Европы количество случаев COVID-19 превысило 60 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в странах Европы с момента начала пандемии превысило отметку в 60 млн. Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По словам директора бюро по чрезвычайным ситуациям Дорит Ницан, в регионе от последствий коронавируса умерли более 1,2 млн человек. «Общий охват вакцинацией широко варьируется между государствами — членами в Европейском регионе ВОЗ, и охват вакцинацией приоритетных групп населения, таких как люди старше 60 лет, работники здравоохранения, люди, живущие в учреждениях долгосрочного ухода, и лица с сопутствующими заболеваниями, все еще остается низким в некоторых странах. Поскольку вакцины доказали свою эффективность в предотвращении тяжелых заболеваний и смертей, большее количество случаев [заболевания] в этих приоритетных группах будет означать больше госпитализаций и смертей. Поэтому мы должны срочно вакцинировать все приоритетные группы», — отмечает она.
Ницан подчеркнула необходимость быстро увеличить масштабы вакцинации во всех странах для защиты уязвимых групп населения. «Кроме того, мы должны продолжать следить за мерами общественного здравоохранения и социальной защиты, включая тестирование, отслеживание, изоляцию, карантин, а также мытье рук, ношение масок и поддержание физического дистанцирования в людных, тесных и закрытых местах», — подчеркнула она.
Чтобы снизить риск заражения коронавирусом этим летом, в Европейском региональном бюро ВОЗ призывают подумать о необходимости путешествий и оценить их риски.
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