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США не будут помогать тем, кто с ними работал, покинуть Афганистан

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США не будут помогать тем, кто с ними работал, покинуть Афганистан

Афганцы, которые намерены прибыть в США в качестве беженцев, должны самостоятельно покинуть Афганистан. Об этом заявила в понедельник на специальном телефонном брифинге представитель Госдепартамента высокого ранга.

«К сожалению, мы не ожидаем, что будем их перемещать из Афганистана, но мы продолжим изучать варианты защиты тех, кто работал с нами. Мы будем рассматривать ситуацию на земле», — сказала она.

Госдепартамент объявил в понедельник, что новые категории граждан Афганистана, сотрудничавших с американскими правительством и организациями, получили право уехать в США в качестве беженцев из-за «возросшего уровня насилия» со стороны радикального движения «Талибан». Программа касается тех, кто не может претендовать на получение специальной иммигрантской визы из-за несоответствия квалификации или стажа работы.

«Афганцам необходимо быть за пределами Афганистана, чтобы начать процесс подачи заявки. В настоящее время мы не ожидаем перемещения заявителей программы. ...Мы продолжим изучать ситуацию на земле», — отметила представитель ведомства. «Да, на самих заявителях лежит ответственность за выезд из Афганистана», — подтвердила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Чиновник рассказала, что программа начинается немедленно. При этом она не стала говорить о числе заявителей, отметив, что это могут быть «многие тысячи». «Как только они уедут из Афганистана, им необходимо будет сообщить, что они за пределами Афганистана и где находятся. Мы тогда сможем начать обработку их дела, чтобы предоставить его на рассмотрение Министерства внутренней безопасности США», — сказала представитель ведомства.

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14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения «Талибан» наращивают темпы наступления на различных направлениях. Как ранее заявил помощник советника президента США по вопросам внутренней безопасности Расс Треверс, в ближайшее время американские власти намерены в приоритетном порядке переселить по специальной иммиграционной программе в США из Афганистана порядка 700 человек, которые подавали заявки. Вместе с членами их семей общая цифра составит около 2 500 человек. Согласно данным западных СМИ, всего около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще порядка 53 тыс. членов их семей в настоящий момент надеются получить специальные иммиграционные визы.

США, Афганистан
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