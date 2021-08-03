В РФ уже месяц от COVID умирают более 700 человек в день

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 788 человек, следует из данных местного оперативного штаба. Более 700 россиян в день умирают от COVID-19 четыре недели подряд — в первый раз о том, что число смертей превысило эту отметку, было объявлено во вторник, 6 июля: тогда стало известно, что болезнь унесла 737 жизней.

Абсолютный рекорд в этой стране был зафиксирован 16 июля, тогда за сутки умерли 799 человек, о смерти такого же числа больных было объявлено также 24 и 29 июля. Наименьшее за последние четыре недели число смертей от COVID-19 было зафиксировано 12 июля (710).

Общее число смертей от COVID-19, по данным штаба, составило 160 925. Однако, по данным Росстата, уже к концу мая 2021 года скончались более 289 тыс. человек с коронавирусом. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики статистического ведомства. Росстат учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.