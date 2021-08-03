Кузьмин: Независимые экспертизы показали, что все доказательства по делу против Медведчука были сфабрикованы экспертами СБУ

Независимые экспертизы показали, что все доказательства против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука были сфабрикованы экспертами Службы безопасности Украины. Об этом в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Перший Незалежний», заявил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

«Все обвинения против Виктора Медведчука строится на экспертизах, которые провел Институт Службы безопасности Украины — подчинённый Институт экспертов, которые находятся в зависимости от Службы безопасности в своих трудовых отношениях. Они провели для СБУ экспертизу на основании постановления следователя Службы безопасности, который незаконно проводил расследование. Так вот все обвинения Медведчуку базируются на вот этих вот, так сказать, заключениях экспертов и экспертиза, которую провели адвокаты, разбила в пух и прах все эти экспертизы СБУшников. Экспертизы, проведенные в независимых экспертных учреждениях, показали, что материалы в отношении Медведчука были сфабрикованы экспертами СБУ», — отметил политик.

Кроме того, по его словам, адвокаты Виктора Медведчука, получили заключения экспертиз, подтверждающие невиновность лидера оппозиции.

«Это означает, что судья Волк рассматривая вопрос о продлении на 2 месяца сроков содержания под арестом Медведчука имел все основания отказать прокуратуре в продлении сроков содержания под арестом. Кроме того вы слышали, что закон дает право прокурору обратиться в суд за продлением меры посещения не позже чем за 10 дней до ее истечения. В нашем случае прокуроры обратились за 3 дня, нарушив срок обращения на 7 дней. При этом срок ему никто не продлил, ходатайство управления сроков они не направляли, решение продление сроков судом принято не было, а значит судья Волк обязан был отказать прокуратуре в продлении сроков домашнего ареста Медведчуку, он этого не сделал», — напомнил Кузьмин.

Политик подчеркнул, что все эти факты свидетельствуют лишь об одном — что власть в сговоре с СБУ пытается уничтожить лидера оппозиции Виктора Медведчука.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября.

Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.