Заявки на спецпропуска в Киеве можно будет подавать с 10 августа

Киевские власти готовят персонализированные электронные пропуска на общественный транспорт в случае введения локдауна. Заявку на получение спецпропусков предприятия критической инфраструктуры могут подавать с 10 августа.

Об этом написал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Фейсбук.

«Предприятия критической инфраструктуры смогут оставить заявку на получение спецпропусков для своих работников, начиная с 10 августа ... Именно большого скопления людей мы должны избежать, чтобы вирус не распространялся. Поэтому в случае необходимости мы введем ограничения в работе общественного транспорта», — отметил он.

Поворозник рассказал, что с 10 августа на сайте КГГА будет обнародована форма подачи заявки.

По его словам, решение о введении электронных пропусков было принято, учитывая предыдущий опыт. Ведь, подчеркнул чиновник, из-за подделки бумажных пропусков количество пассажиров в общественном транспорте увеличивалось. Поэтому есть высокий риск заражения.

«Мы персонализируем пропуска и избежим распространения их среди горожан, которые не работают на предприятиях критической инфраструктуры», — подчеркнул Поворозник.

Напомним, в столице за период пандемии два раза вводились ограничения на проезд в общественном транспорте. Пропуска на проезд выдавали работникам предприятий критической инфораструктуры.

Сейчас Киев, как и другие регионы Украины, находится в «зеленой» эпидемиологической зоне.