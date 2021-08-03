Войти
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским
позиция
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским
Трамп представит новые доказательства нарушений на выборах
резонанс
Трамп представит новые доказательства нарушений на выборах

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

столица
RSS

Заявки на спецпропуска в Киеве можно будет подавать с 10 августа

143
Заявки на спецпропуска в Киеве можно будет подавать с 10 августа

Киевские власти готовят персонализированные электронные пропуска на общественный транспорт в случае введения локдауна. Заявку на получение спецпропусков предприятия критической инфраструктуры могут подавать с 10 августа.

Об этом написал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Фейсбук.

«Предприятия критической инфраструктуры смогут оставить заявку на получение спецпропусков для своих работников, начиная с 10 августа ... Именно большого скопления людей мы должны избежать, чтобы вирус не распространялся. Поэтому в случае необходимости мы введем ограничения в работе общественного транспорта», — отметил он.

Поворозник рассказал, что с 10 августа на сайте КГГА будет обнародована форма подачи заявки.

По его словам, решение о введении электронных пропусков было принято, учитывая предыдущий опыт. Ведь, подчеркнул чиновник, из-за подделки бумажных пропусков количество пассажиров в общественном транспорте увеличивалось. Поэтому есть высокий риск заражения.

«Мы персонализируем пропуска и избежим распространения их среди горожан, которые не работают на предприятиях критической инфраструктуры», — подчеркнул Поворозник.

Читайте также: У Украины восьмая медаль на Олимпиаде и снова бронзовая

Напомним, в столице за период пандемии два раза вводились ограничения на проезд в общественном транспорте. Пропуска на проезд выдавали работникам предприятий критической инфораструктуры.

Сейчас Киев, как и другие регионы Украины, находится в «зеленой» эпидемиологической зоне.

Киев, карантин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 3 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Медведчук заявил, что дело против него сфальсифицировала СБУ по команде Зеленского

Настоящая цель уголовного дела против Медведчука - закрыть рот всем, кто против политики Зеленского и «зеленых», нанести удар в отношении лидера оппозиции и других оппозиционных политиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016