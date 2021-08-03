По указанию Зеленского СБУ превратилась в преступную организацию по уничтожению инакомыслящих, оппозиции и свободы слова, - ОПЗЖ

Год назад, в августе 2020-го, на трассе Киев ‒ Харьков при свете дня произошло циничное, открытое нападение на автобус, в котором ехали члены антифашистского движения «Патриоты — За жизнь». Видеозапись этого нападения, во время которого автобус обстреляли, находящихся в нем пытались сжечь заживо, а тех, кто сумел выбраться — избивали, получила широкий резонанс не только в Украине, но и за рубежом. А 25 июня 2021 года был совершен поджог спортивно-тренировочной базы антифашистского движения «Патриоты — За жизнь».

За прошедший год никто из нападавших не понес ответственности за это нападение, и на сегодняшний день все они находятся на свободе, вероятно планируя новые акты насилия и пользуясь прикрытием и поддержкой «правоохранительных» органов и СБУ, курирующих их деятельность.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Там отмечают, что преследование членов антифашистского движения «Патриоты — За жизнь» осуществляется по заказу власти Зеленского, а для того, чтобы добиться результата, привлекаются не только подконтрольные власти профашистские организации, но и спецслужбы, задачей которых является фальсификация доказательств.

«5 июля 2021 года в Харькове по сфабрикованному обвинению задержали координатора антифашистского движения «Патриоты ‒ За жизнь» Олега Ширяева.

2 августа Служба безопасности Украины на своем официальном сайте заявила, что заблокировала деятельность «силового центра» пророссийского общественного объединения, которое контролировал народный депутат Украины. Основанием для действий сотрудников спецслужбы стали ложные свидетельские показания Игоря Савчука против Олега Ширяева, которые у Савчука силой и угрозами в адрес его лично и членов его семьи выбили сотрудники СБУ, прокуратуры Харьковской области и активисты «Национального корпуса». Савчуку удалось сбежать от сотрудников СБУ, что, вероятно, сохранило ему жизнь, поскольку высока вероятность того, что его могли убить, инсценировав смерть таким образом, чтобы использовать ее для подкрепления обвинений в адрес руководства антифашистского движения «Патриоты — За жизнь».

По указанию Зеленского СБУ стала на путь массового совершения уголовных преступлений не только в отношении антифашистского движения «Патриоты — За жизнь», но против всех неугодных и инакомыслящих.

Еще в 2019 году сотрудники СБУ начали незаконные и преступные оперативно-розыскные мероприятия в отношении депутатов фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». По письму Службы безопасности Украины, во внесудебном порядке, при наличии лицензии на телевещание был заблокирован телеканал «Первый независимый», который до сих пор не может выходить в эфир. В отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука осуществляется открытая фальсификация материалов уголовного дела, для чего привлекаются зависимые от СБУ эксперты, которых позже президент Зеленский награждает государственными наградами. СБУ при Зеленском превратилась в инструмент фальсификации уголовных дел, а ее деятельность сегодня представляет реальную опасность для конституционного строя Украины.

Пристальное внимание к антифашистскому движению и попытки расправиться физически или с помощью фальсификации уголовных дел с активистами «Патриотов — За жизнь» по заказу власти Зеленского объяснимы: эта организация занимает принципиальную позицию, направленную на сохранение традиционных ценностей, нашей истории и резко выступает против идей и методов нынешней власти, таких как разгул насилия на улицах и героизация фашистских преступников. Достаточно вспомнить масштабную акцию антифашистского движения «Патриоты — За жизнь», проведенную 22 июня 2021 года, в 4 часа утра, в годовщину вероломного нападения фашистов на нашу страну«, — отмечают в партии.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет о недопустимости фальсификации доказательств против политических противников и неминуемой уголовной ответственности, которую понесут заказчики и исполнители этого преступления. Похищение человека, принуждение его угрозами к даче ложных показаний и фальсификация дела должны стать предметом уголовного расследования, убеждены там.