У Зеленского рассчитывают получить еще $700 млн от МВФ в сентябре

Украина может получить $700 млн транша от Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре, сообщил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.
«Состоялся более чем успешный телефонный разговор президента страны с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В Украину едет миссия МВФ. К тому же Украина выполнила все предварительные условия Фонда. Мы ожидаем, что достаточно быстро будет получен новый транш от МВФ порядка $700 млн», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«Предполагаю, что сейчас мы движемся по следующему сценарию: в сентябре — миссия, сразу же вопрос Украины выносится на заседание совета директоров МВФ, и буквально в сентябре ожидаю, что мы получим новый транш», — добавил советник президента.
При этом Устенко не исключает возможности продления программы.
«У нас есть серьезный прогресс, и это было отмечено. Так что я не исключаю, что программу могут продлить», — пояснил он.
Отметим, что в июне-июле Верховная Рада действительно приняла несколько важных законов, о которых шла речь в меморандуме с МВФ.
Напомним, сегодня стало известно, что Международный валютный фонд также предоставит Украине более $2,7 млрд «безвозмездно и без дополнительных условий».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016