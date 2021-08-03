У Зеленского рассчитывают получить еще $700 млн от МВФ в сентябре

Украина может получить $700 млн транша от Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре, сообщил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.

«Состоялся более чем успешный телефонный разговор президента страны с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В Украину едет миссия МВФ. К тому же Украина выполнила все предварительные условия Фонда. Мы ожидаем, что достаточно быстро будет получен новый транш от МВФ порядка $700 млн», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Предполагаю, что сейчас мы движемся по следующему сценарию: в сентябре — миссия, сразу же вопрос Украины выносится на заседание совета директоров МВФ, и буквально в сентябре ожидаю, что мы получим новый транш», — добавил советник президента.

При этом Устенко не исключает возможности продления программы.

«У нас есть серьезный прогресс, и это было отмечено. Так что я не исключаю, что программу могут продлить», — пояснил он.

Отметим, что в июне-июле Верховная Рада действительно приняла несколько важных законов, о которых шла речь в меморандуме с МВФ.

Напомним, сегодня стало известно, что Международный валютный фонд также предоставит Украине более $2,7 млрд «безвозмездно и без дополнительных условий».