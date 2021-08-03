Литве понадобятся месяцы, чтобы перекрыть границу с Беларусью

Вильнюс рассчитывает провести начальный этап укрепления литовско-белорусской границы за несколько месяцев. Об этом заявил во вторник замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Комментируя вопрос ведущего о сроках усиления пограничной линии с Белоруссией, литовский дипломат воздержался называть точные цифры. «Опять же про какие мы стадии говорим. На изначальную оборону границы мы думаем затратить месяцы, — сказал он. — На это ориентируемся».

Он также отметил содействие Евросоюза в этом процессе за счет резервов Frontex (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ) «с их техникой и переводчиками», а также аналитиками и финансовыми средствами. Замминистра уделил отдельное внимание и Украине, выразившей готовность предоставить колючую проволоку для укрепления границы северных соседей. «Мы очень благодарны Украине, что своими резервами они будут укреплять нашу границу. Спасибо им», — добавил Адоменас.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Литва столкнулась с проблемой их размещения. Все специализированные пункты, имевшиеся в распоряжении центральных властей, давно заполнены. В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.