Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон. Они должны подготовить официальный визит украинского президента Владимира Зеленского в США.
Об этом сообщил Дмитрий Кулеба в Facebook.
«Сегодня мы с Андреем Ермаком в Вашингтоне для подготовки первого официального визита президента Украины Владимира Зеленский в Вашингтон по приглашению президента США Джозефа Байдена, который состоится уже 30 августа», — сообщил Кулеба.
По его словам, первая встреча украинской делегации запланирована на 8 утра. Планируются встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками.
«По состоянию на сейчас президент Украины является вторым после канцлера Германии лидером из Европы, который посетит США по приглашению президента Байдена», — отметил Кулеба.
Он также утверждает, что у президентов есть «ряд больших тем».
«Но какими бы они ни были, не будет никаких „повышенных тонов“ или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства», — добавляет глава МИД Украины.
По мнению Кулебы, важным является то, что визит Зеленского состоится сразу после «самого масштабного в истории Украины международного события» — учредительного саммита Крымской платформы.
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