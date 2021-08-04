В Украине за сутки сделали более 150 тысяч COVID-прививок

За минувшие сутки, 3 августа, в Украине от COVID-19 вакцинировали 153 258 человек.

Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.

«153 258 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 3 августа 2021 года. Одну дозу получили 89 892 человека, полностью иммунизированы — 63 366 человек», — говорится в сообщении.

В течение суток работали 943 мобильные бригады, 2612 пунктов прививки и 279 центров вакцинации.

С начала кампании вакцинации в Украине привито 3 759 405 человек, из них получили одну дозу — 3 759 403 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 151 799 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 911 202 вакцинации.