В Украине за сутки сделали более 150 тысяч COVID-прививок

За минувшие сутки, 3 августа, в Украине от COVID-19 вакцинировали 153 258 человек.
Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.
«153 258 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 3 августа 2021 года. Одну дозу получили 89 892 человека, полностью иммунизированы — 63 366 человек», — говорится в сообщении.
В течение суток работали 943 мобильные бригады, 2612 пунктов прививки и 279 центров вакцинации.
С начала кампании вакцинации в Украине привито 3 759 405 человек, из них получили одну дозу — 3 759 403 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 151 799 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 911 202 вакцинации.
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