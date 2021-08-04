Кафе, магазин и салон красоты можно будет зарегистрировать через портал «Дия»

Кабинет министров Украины одобрил запуск в Украине экспериментального проекта по предоставлению комплексной электронной публичной услуги «е-Предприниматель».

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«В настоящее время начало и осуществление хозяйственной деятельности, связанной, в частности, с открытием ресторана (кафе), магазина или салона красоты предусматривает ряд мер, связанных как с регистрацией субъекта, так и с получением разрешительных документов, подачей различного рода деклараций, открытием банковских счетов и т. д.», — указано в пояснительной записке к проекту.

В связи с этим, как отмечается, возникла необходимость упростить данную процедуру путем внедрения возможности осуществлять все необходимые для этого действия и процедуры путем направления одного запроса через портал «Дия».