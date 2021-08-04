Медведчук: Сотрудники СБУ незаконно проводили следственные действия и сфальсифицировали дело и доказательства в моем деле

Народный депутат Украины, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сотрудники СБУ незаконно проводили следственные действия и сфальсифицировали дело и доказательства по делу против него.

Об этом лидер оппозиции заявил во время заседания Киевского апелляционного суда, который рассматривал апелляционную жалобу стороны защиты Виктора Медведчука на продление ему круглосуточного домашнего ареста.

«Те аргументы, которые были мной приведены, они объективно свидетельствуют, что к этому делу непосредственно имела отношение незаконно, преступно Служба безопасности Украины. Они незаконно проводили следственные действия. Они незаконно, в нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса, норм действующей Конституции приводили „аргументы“ и „доказательства“, которые они считают допустимыми, что прямо противоречит нормам УПК, на которые я ссылался. И это означает лишь одно, что СБУ, проводя расследования от момента регистрации 11 марта до 26 апреля, фальсифицировала это дело, сфабриковала материалы, которые после этого через 14 дней были отражены в материалах подозрения», — заявил народный депутат.

Виктор Медведчук отметил, что незаконные действия СБУ против оппозиции по указанию власти начались еще в 2019 году.

«СБУ по указанию президента Зеленского и его команды еще в 2019 году начала незаконные, преступные действия в отношении депутатов фракции. В СМИ массово сообщалось и сообщается до сих пор, что были задействованы все механизмы незаконных действий со стороны СБУ для того, чтобы реализовать те задачи, которые были поставлены президентом Украины. СБУ, затем поддержаная прокуратурой, сделала все, чтобы материалы дела сфабрикованные, с доказательствами, которые являются недопустимыми, стали предметом рассмотрения и в суде первой инстанции, и сегодня является предметом рассмотрения в Киевском апелляционном суде. Я считаю, что преступная деятельность СБУ, которая была направлена на фальсификацию этих материалов, это ничто иное, как уголовное преследование оппозиции и политические репрессии. Именно таким образом я воспринимаю все то, что сегодня происходит», — сказал лидер оппозиции.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.