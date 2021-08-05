В Украине уже сделали более 6 млн прививок от коронавируса

В течение суток 4 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 159 121 человека, при этом первую прививку получили 95 960 украинцев, еще 63 431 — полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в четверг.

«В течение суток работали 880 мобильных бригад, 2 667 пунктов прививки, 281 центр вакцинации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала прививочной кампании в Украине привито 3 855 095 человек, из них получили одну дозу — 3 855 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 215 230 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего сделано 6 070 323 прививки», — резюмируют в Минздраве.