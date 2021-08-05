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Зарубежные СМИ широко освещают рассмотрение иска Медведчука в ЕСПЧ о незаконном содержании под домашним арестом

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Зарубежные СМИ широко освещают рассмотрение иска Медведчука в ЕСПЧ о незаконном содержании под домашним арестом

Мировые СМИ продолжают уделять пристальное внимание событиям вокруг председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука и репрессиям в отношении него со стороны украинской власти в лице президента Владимира Зеленского. В том числе зарубежные издания широко освещают подачу иска в Европейский суд по правам человека от лидера украинской оппозиции о незаконном содержании под домашним арестом, сообщает 112.ua.

Так, издание Teller Report, в своем материале отмечает, что народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, комментируя иск, «выразил надежду, что положительное решение Суда в этом деле повлечет за собой отставку Генпрокурора Украины, а также запустит процесс импичмента президента Зеленского».

Еще одно англоязычное издание Pledge Times напоминает, что в иске в ЕСПЧ Медведчук утверждает, что его уголовное дело политически мотивировано и что власти нарушают его право на справедливое судебное разбирательство и личную безопасность.

«Кажется, европейский суд рассмотрит дело Медведчука раньнше, чем украинский, а решение в его пользу может стать основой для увольнения Генерального Прокурора и начала импичмента президента», — цитирует издание Кузьмина.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах «112 Украина», NEWSONE и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на это, заявив, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

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Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

ЕСПЧ, Виктор Медведчук
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