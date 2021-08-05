Лукашенко обвинил власти Украины в проведении антинародного курса и политики конфронтации

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в основе политики властей Украины лежит конфронтация, это якобы несет дополнительную угрозу для Беларуси.
«Народ близкий, народ родной. Но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там — на Запад, на Восток идут, на Юг — неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которой мы не имели ранее», — заявил белорусский лидер в четверг на совещании по вопросам ситуации на границе, передает БелТА.
Отметим, что это не первый раз, когда Лукашенко обвиняет Украину. Ранее белорусский президент винил Киев в поставках оружия в его страну, подготовке боевиков и грозился закрыть границу.
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