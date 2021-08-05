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Зеленский ничем не отличается от тирана, а процесс над Медведчуком является политическим, - Журавский

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Зеленский ничем не отличается от тирана, а процесс над Медведчуком является политическим, - Журавский

Процесс над народным депутатом Украины, председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком является политическим, а действия президента Украины Владимира Зеленского ничем не отличаются от действий тиранов.

Об этом в эфире ток-шоу «Украинский формат» на телеканале «Перший Незалежний» заявил доктор юридических наук, академик Виталий Журавский.

Гость студии, комментируя ход дела против народного депутата Украины, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, отметил, что накануне пересмотрел фильм «Пути тиранов», в котором есть характеристики всех тиранов XX века. В частности, тираны закрывают «неугодные» СМИ, давят на суд и на оппозиционеров, сказал Виталий Журавский. Он напомнил, что без суда и следствия в Украине были закрыты три телеканала «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Что тираны дальше делают? „Наезжают“ на судебную ветвь власти, чтобы она не работала по закону. Зеленский заявляет, это его слова: „Я заблокировал работу КСУ“. Если КСУ не работает, следовательно, институт этот важный не работает, нельзя обжаловать любой незаконный закон, постановление правительства, указ президента. Более того, что делает дальше тиран? Лишает судей мантии. Пожалуйста, Тупицкого, главу КСУ, лишили статуса председателя суда, хотя его выбирали в судьи и никто его не переизбирал, на три года, путем тайного голосования. Касминина, судью КСУ, также он взял и уволил, а по закону, тот орган, который его назначает на 9 лет — или ВРУ, или президент, или съезд судей, — не может отозвать. Так закон написан. Дальше тиран что делает? Тиран бросает в тюрьму лидера оппозиции. Это все делает тиран. Ну, чем Зеленский отличается от тирана?! Ничем. Поэтому этот процесс (над Медведчуком — ред.) является политическим», — подчеркнул Виталий Журавский.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

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13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на это заявив, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Виталий Журавский
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Четверг, 5 августа 2021
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