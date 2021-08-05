Пан Порошенко, узнаю Вас в гриме!

Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса «Общественно-политические настроения украинцев».

Если говорить о политических симпатиях, то в Верховную Раду проходят такие партии:

— «Слуга народа» — 20,2 %;

— «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 18,3 %;

— «Батькивщина» — 16,0 %;

— «Европейская солидарность» — 14,2 %;

— «Сила и честь» — 6,3 %.

Но самая интересная часть — это информация о том, как украинцы оценивают политику Зеленского и компании, а также в целом направление движения страны.

Сегодня 68,7 % украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. В июне так считали 64,0 %. Доля тех, кто поддерживает происходящее, сегодня составляет 16,1 % по сравнению с 20,0 % в июне. 47,6 % сказали, что по сравнению с летом-2020 сегодня они живут хуже, 38,5 % считают, что ничего не изменилось, а 12,5 % даже видят какое-то «покращення».

Социология КМИС говорит о том, что миллионы украинцев переживают жестокую ломку в результате коллективного разочарования. Вспомните, какой подъем был два года назад, когда украинцы избавились от ненавистного Порошенко и выбрали новым президентом Зеленского. «Я — ваш приговор», «Придет весна — будем сажать», «новые лица»... А в результате оказалось, что нас подло обманули, потому что вместо Порошенко «впарили» Порошенко № 2. Точно такого же, если оценивать по идеологии и реальным делам.

Действительно, а что поменялось?! На Донбассе точно такая же ситуация «ни мира, ни войны», как и при Порошенко. Например, 27 июля на Донбассе от огнестрельного ранения погиб сержант отдельной мотопехотной бригады. А 1 августа представители ДНР сообщили о гибели своих 4 военных в результате обстрела с украинской стороны.

Как и при Порошенко, экономикой Украины управляет МВФ, который привязывает к каждому кредиту целый список экономических требований (приватизация, подконтрольность Нацбанка иностранным финансистам, повышение коммунальных тарифов).

В Верховной Раде покупают голоса точно так же, как и при Порошенко, потому что нет коалиции в 226 депутатских «штыков». Нет, номинально есть какое-то «монобольшинство», вот только многие депутаты «Слуги народа» не хотят голосовать как того требует «генеральная линия партии». Поэтому, чтобы принимать законы, в Офисе президента «докупают» голоса группы «За будущее» Коломойского и «Доверие», которую контролируют аграрные магнаты.

Зеленский точно так же, как Порошенко, использует ручных фашистов для того, чтобы нападать на оппозицию. Свежий пример тому — атака уличных радикалов на офис «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в центре Киева. Несколько сотен уличных «активистов по найму» жгли файеры и распыляли слезоточивый газ прямо в центре Киева. Полиция безучастно смотрела на происходящее и бездействовала. И понятно почему — в суде Медведчук с адвокатами сурово обломили «блицкриг» «слуг народа», разгромив все обвинения против лидера оппозиции. Поэтому в Офисе президента решили отомстить и натравили радикальную банду «Спортсмены за будущее» на офис главной оппозиционной партии. Слава Богу, обошлось без жертв. При Порошенко, помнится, радикалы во время такой же акции устрашения разгромили салон красоты, который когда-то размещался в цокольном этаже этого здания.

И даже Мустафу Найема передают от Порошенко к Зеленскому как «переходящее красное знамя». При Порошенко Найема взяли в список БПП и сделали депутатом Верховной Рады, а при Зеленском «ценного кадра» трудоустроили сначала в «Укроборонпром», а сейчас назначили замминистра в Мининфраструктуры.

Как говорится, почувствуйте разницу! Так стоило ли менять «шоколадное» шило на «зеленое» мыло"?!