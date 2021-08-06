В Украине снова более 1000 новых случаев заболевания СOVID-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксирован 1 081 новый случай заболевания COVID-19, выздоровело 478 человек, 16 летальных случаев, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 5 августа 2021 в Украине зафиксировано 1081 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 74, медработников — 32). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 516 человек, летальных случаев — 16, выздоровели — 478 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 5 августа сообщалось о 1 052 новых случаях заболевания COVID-19, 4 августа сообщалось о 984 новых случаев заболевания, 3 августа за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 августа сообщалось о 265 новых случаях инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 257 478 человек, выздоровели 2 189 293 человека, летальных случаев — 53 065.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.