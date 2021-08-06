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В Украине за сутки сделали более 167 тысяч прививок от коронавируса

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В Украине за сутки сделали более 167 тысяч прививок от коронавируса

В течение суток 5 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 167 383 человека, при этом первую прививку получили 98 447 украинцев, еще 68 936 — полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в четверг.

«В течение суток работали: 894 мобильные бригады, 2 709 пунктов прививки; 301 центр вакцинации», — говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что с начала прививочной кампании в Украине привито 3 953 542 человека, из них получили одну дозу — 3 953 540 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 284 166 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего сделано 6 237 706 прививок», — подытожили в Минздраве.

вакцинация
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