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Грузия не намерена восстанавливать дипотношения с Россией

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Грузия не намерена восстанавливать дипотношения с Россией

Грузия не собирается вести переговоры с Россией о восстановлении дипломатических отношений из-за признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, но страна готова обсуждать углубление взаимодействия в экономических и гуманитарных вопросах. Об этом заявил в пятницу глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.

«У нас есть четко определенная политика в связи с этими вопросами. Существуют красные линии, которые связаны с деоккупацией и нашей интеграцией с Западом. В рамках этих красных линий можно обсуждать все, но мы не сможем говорить о восстановлении дипломатических отношений», — сказал Кобахидзе.

Вместе с тем он добавил, что Грузия готова обсуждать с РФ вопросы углубления торговых, экономических и гуманитарных отношений. «Что же касается торговых, экономических, гуманитарных вопросов, то в связи с этим у нас всегда была дискуссия, и она может быть продолжена», — заключил он.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов в четверг на брифинге заявил, что Москва готова к восстановлению двусторонних отношений с Тбилиси в той степени, в какой готова грузинская сторона.

Грузия 2 сентября 2008 года прервала дипломатические отношения с Россией из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии. При разрыве дипотношений МИД Грузии сообщил, что сохранит консульские отношения с Россией. С марта 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов РФ, в которой работает российский дипломатический и технический персонал. В Москве, также при посольстве Швейцарии, образована секция интересов Грузии.

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С 2012 года в Праге проходят регулярные встречи спецпредставителя премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе и экс- замглавы МИД РФ, сенатора Григория Карасина. Этот переговорный формат остается сейчас единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси.

Россия, Грузия
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