Парламент Молдовы утвердил новое правительство

Парламент Молдовы утвердил программу и состав правительства Натальи Гаврилицы, которую выдвинула президент Майя Санду.

«За правительство проголосовал 61 депутат», — объявил после открытого голосования спикер Игорь Гросу. Поддержку кабинету оказала правящая Партия действия и солидарности, поддерживающая президента. Лидеры Блока коммунистов и социалистов, у которых 32 места, объявили о переходе в оппозицию и не голосовали за правительство, также не поддержали его и шесть депутатов от партии «Шор».

Программа под названием «Молдова хороших времен», которую предложила Гаврилица, включает в себя несколько приоритетов: реформу юстиции, очистку госинститутов от схем и коррупции, привлечение инвестиций, создание хорошо оплачиваемых рабочих мест, повышение пенсий и социальной поддержки, а также борьбу с пандемией. Премьер сделала в ней главный упор на реализацию пакета антикоррупционных мер, пообещав конфисковать нажитое коррупционным путем и на эти деньги ремонтировать школы, приюты, дома культуры и дороги.

Также она пообещала восстановить внешнее финансирование страны, привлекать инвестиции, повысить доходы населения и обеспечить социальную защиту его уязвимым категориям, поддержать малый и средний бизнес, обеспечить развитие инфраструктуры в регионах. Правительство, по словам Гаврилицы, будет проводить «активную и достойную внешнюю политику, во главе угла которой будет экономический интерес страны». Приоритетами на этом направлении она назвала интеграцию в Европейский союз, а также развитие отношений с основными партерами — соседними Румынией и Украиной, США и Российской Федерацией.

В новом кабинете число министерств выросло с девяти до 13 за счет разделения нескольких ведомств. Кроме вице-премьера по вопросам реинтеграции, отвечающего за приднестровское урегулирование, появились заместители главы правительства, курирующие внешние связи, экономику и развитие цифровых технологий.

Гаврилица представила министров, большинство из которых представляют пропрезидентскую партию и сотрудников аппарата Санду, представителей неправительственных организаций. Многие из них никогда не работали в правительстве, но, по словам премьера, являются «благонамеренными и подготовленными профессионалами, которые за несколько лет преобразят страну».