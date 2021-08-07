В Украине за сутки зафиксировано еще 1054 новых случая Сovid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 1054 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 1 393 человека, 20 летальных случаев, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 6 августа 2021 в Украине зафиксировано 1054 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 72, медработников — 13). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 534 человека, летальных случаев — 20, выздоровели — 1 393 человека», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 6 августа сообщалось о зафиксированных 1 081 новых случаях заболевания СOVID-19 за сутки, 5 августа сообщалось о 1 052 новых случаях заболевания COVID-19, 4 августа сообщалось о 984 новых случаев заболевания, 3 августа за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 августа сообщалось о 265 новых случаях инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 258 532 человек, выздоровели 2 190 686 человек, летальных случаев — 53 085.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.