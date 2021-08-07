США объявят новые санкции против Беларуси

Администрация президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях в отношении Беларуси в понедельник, 9 августа, сообщает CNN со ссылкой на источник в конгрессе.
9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК объявила победителем действующего на тот момент президента Александра Лукашенко. Переизбрание Лукашенко на новый срок вызвало массовые протесты в стране. Оппозиция, по мнению которой выборы выиграла Светлана Тихановская, заявила о фальсификации результатов.
Разговоры о новых ограничениях в отношении Минска начались на фоне визита лидера оппозиции Тихановской в США, где она встретилась в том числе с американским лидером. На встрече она, в частности, попросила Байдена помочь белорусам совершить ненасильственный переход к демократии.
Газета The Wall Street Journal писала, что администрация Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против Беларуси и самого Лукашенко. По словам советника Тихановской Франака Вячорки, под санкции могут попасть белорусские калийный и нефтяной секторы. Тихановская в США заявляла, что эти отрасли близки к главе Беларуси и являются важной частью экономики страны. Американские официальные лица не стали анонсировать какие-либо шаги в отношении Минска.
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