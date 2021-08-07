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Посольство США в Кабуле призвало американцев немедленно покинуть Афганистан

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Посольство США в Кабуле призвало американцев немедленно покинуть Афганистан

Посольство США в Кабуле призвало американских граждан немедленно покинуть Афганистан в связи с небезопасной обстановкой, сообщается в заявлении посольства.

«Посольство США призывает американских граждан немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными коммерческими рейсами. Учитывая условия безопасности и сокращение штата, возможности посольства по оказанию помощи гражданам США в Афганистане крайне ограничены даже в Кабуле», — говорится в заявлении.

Отмечается, что посольство готово предоставить заем для граждан, которые в настоящее время не имеют возможности купить себе билеты на коммерческий рейс в Соединенные Штаты.

Также посольство рекомендовало гражданам зарегистрироваться в программе STEP (Smart Traveler Enrollment Program), чтобы получать обновления о ситуации в сфере безопасности, а также для того, чтобы посольство могло связаться с ними в экстренных случаях. В случае будущего официального вывозного рейса посольство уведомит об этом участников программы.

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В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск.

США, Афганистан
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