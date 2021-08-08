В Украине за сутки 619 новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 619 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 235 человек, 10 летальных случаев, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 7 августа 2021 в Украине зафиксировано 619 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 45, медработников — 11). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 561 человек, летальных случаев — 10, выздоровели — 235 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.
Днем ранее, 7 августа сообщалось о 1 054 новых случаев заболевания, 6 августа сообщалось о зафиксированных 1 081 новых случаях заболевания СOVID-19 за сутки, 5 августа сообщалось о 1 052 новых случаях заболевания COVID-19, 4 августа сообщалось о 984 новых случаев заболевания, 3 августа за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 259 151 человек, выздоровели 2 190 921 человек, летальных случаев — 53 095.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), г. Киев (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.
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