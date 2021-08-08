Несмотря на выходной в Украине сделали за сутки почти 80 тысяч прививок

В течение суток 7 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 78 965 человек, при этом первую прививку получили 50 993 украинца, еще 27 972 — полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Телеграм канале в воскресенье.

«В течение суток работали: 449 мобильных бригад, 1 273 пунктов прививки; 360 центров вакцинации», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с начала прививочной кампании в Украине привито 4 106 085 человек, из них получили одну дозу — 4 106 083 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 381 190 человек.

«Всего сделано 6 487 273 прививки», — подытожили в Минздраве.