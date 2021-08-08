В Турции автобус попал в аварию, погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли в результате аварии с участием автобуса в турецкой провинции Балыкесир на северо-западе страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Anadolu Ajansı.

По его данным, 11 человек погибли на месте, троих госпитализированных спасти не удалось. Как отмечается, еще 18 человек получили ранения, они транспортированы в больницы.

Соответствующие службы начали расследование произошедшего. Другие подробности не приводятся.