Афганский спецназ пытается отбить у талибов город Кундуз

Отряды сил специального назначения Афганистана приступили к операции по выдворению сторонников радикального движения «Талибан» из города Кундуз, несколько районов которого были захвачены экстремистами. Об этом в воскресенье сообщило Министерство обороны Афганистана.
По данным ведомства, которые привел афганский телеканал Ariana News, спецназ очистил от радикалов одну из главных площадей города и прилегающие к ней кварталы, а также восстановил контроль над офисом национального радио и телевидения.
Как сообщил командующий силами спецназначения Тадж Мохаммад, талибы «активизировали свои атаки на Кундуз в последние 24 часа, однако в боях с афганскими военными радикалы понесли тяжелые потери».
Некоторое время назад телеканал Al Arabiya передал заявление «Талибана», в котором движение утверждало, что установило контроль над Кундузом — одним из основных городов на севере Афганистана.
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