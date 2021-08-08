Глава комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по международным делам Слуцкий поздравил Медведчука с днем рождения

Председатель комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по международным делам Леонид Слуцкий поздравил председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука с днем рождения. Поздравления прозвучали в прямом эфире во время передачи на YouTube канале «Соловьев-Live».
«Кстати, хочу в нашем стриме еще раз поздравить Виктора Медведчука. Действительно, он сегодня в некомфортных условиях встречает день рождения. Витя, здоровья, удачи и любви тебе, Оксане и всему семейству», — сказал Слуцкий.
Ранее СМИ сообщали, что Медведчука поздравил с днем рождения российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев.
Отметим, 7 августа Виктору Медведчуку исполнилось 67 лет. 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.
В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.
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