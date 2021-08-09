В Украине за сутки всего 300 новых случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 300 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровел 281 человек, 5 летальных случаев, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 8 августа 2021 в Украине зафиксировано 300 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 20 медработников — 2). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 400 человек, летальных случаев — 5, выздоровел — 281 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 8 августа сообщалось о 619 новых случаях инфицирования коронавирусом, 7 августа сообщалось о 1 054 новых случаев заболевания, 6 августа сообщалось о зафиксированных 1 081 новых случаях заболевания СOVID-19 за сутки, 5 августа сообщалось о 1 052 новых случаях заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 259 451 человек, выздоровели 2 191 202 человека, летальных случаев — 53 100.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.