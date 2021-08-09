Войти
Шмыгаль обещает стимулировать вагоно- и локомотивостроение в Украине
официально
Шмыгаль обещает стимулировать вагоно- и локомотивостроение в Украине
Зеленский считает, что возврат Донбасса зависит от воли Путина
мирный процесс
Зеленский считает, что возврат Донбасса зависит от воли Путина

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине за сутки всего 300 новых случаев заболевания Сovid-19

83
В Украине за сутки всего 300 новых случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 300 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровел 281 человек, 5 летальных случаев, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 8 августа 2021 в Украине зафиксировано 300 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 20 медработников — 2). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 400 человек, летальных случаев — 5, выздоровел — 281 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 8 августа сообщалось о 619 новых случаях инфицирования коронавирусом, 7 августа сообщалось о 1 054 новых случаев заболевания, 6 августа сообщалось о зафиксированных 1 081 новых случаях заболевания СOVID-19 за сутки, 5 августа сообщалось о 1 052 новых случаях заболевания COVID-19.

Читайте также: В Британии некому развозить продукты – будут привлекать военных

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 259 451 человек, выздоровели 2 191 202 человека, летальных случаев — 53 100.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 9 августа 2021
Воскресенье, 8 августа 2021
Суббота, 7 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Пан Порошенко, узнаю Вас в гриме!

Даже Мустафу Найема передают от Порошенко к Зеленскому как «переходящее красное знамя». При Порошенко Найема взяли в список БПП и сделали депутатом Верховной Рады, а при Зеленском «ценного кадра» трудоустроили сначала в «Укроборонпром», а сейчас назначили замминистра в Мининфраструктуры.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016