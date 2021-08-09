Кулеба рассказал, о чем Зеленский будет говорить с Байденом

Во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая состоится в Вашингтоне 30 августа, будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Будет три блока вопросов. Первый — это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень», — рассказал Кулеба в программе «Реальная политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Украина 24» в воскресенье вечером.
По словам министра, во втором блоке будут обсуждаться вопросы российской агрессии на Донбассе и оккупация Крыма.
«Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться», — отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.
«Третий — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом, финансовыми учреждениями, и готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые передам на рассмотрение американской стороны», — сказал Кулеба.
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