В воскресенье в Украине сделали более 50 тысяч прививок от коронавируса

В течение суток 8 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 51 445 человек, при этом первую прививку получили 30 988 украинца, еще 20 457 — полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения на Телеграм канале в понедельник.

«В течение суток работали: 277 мобильных бригад, 816 пунктов прививки; 340 центров вакцинации», — говорится в сообщении.

В информации подчеркивается, что с начала прививочной кампании в Украине привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу — 4 137 071 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 401 647 человек.

«Всего проведено 6 538 718 прививок», — отметили в Минздраве.