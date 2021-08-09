Посол РФ в ФРГ заявил о скором окончании строительства «Северного потока – 2»

Строительные работы по газопроводу «Северный поток — 2» находятся на финальной стадии, до их окончания остаются считанные недели. Об этом сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев в опубликованном в понедельник интервью газете «Известия».

«Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения „Северного потока — 2“. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели», — подчеркнул посол.

Нечаев отметил, что США и ФРГ не заключали соглашения по «Северному потоку — 2», речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом. Оно не несет никаких конкретных обязательств для России, которая не участвовала в его подготовке.

Напомним, США и ФРГ 21 июля достигли соглашения по проекту «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе и агрессии в отношении Украины.